Sportitalia - Veretout prima scelta del Napoli: per la Roma non è incedibile

L'interesse del Napoli per Jordan Veretout è ormai conclamato, e cosi proprio il club azzurro proverà a lavorare nelle prossime per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista giallorosso. Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, quello di Veretout è il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli: al momento - si legge - il centrocampista per la Roma è importante ma non incedibile.

#Veretout prima scelta del #Napoli: per la #Roma è molto importante, ma non incedibile — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 1, 2020