Sportitalia - Zaccagni, il Napoli ha avviato da tempo i contatti: molti dipende anche da Milik

Il portale alfredopedulla.com ha dato le ultime su Zaccagni, giocatore del Verona sul quale ci sarebbe l'occhio vigile del Napoli di De Laurentiis: "Mattia Zaccagni piace da settimane al Napoli. E’ un’operazione ipoteticamente per giugno. Diciamo ipoteticamente perché il Napoli ha avviato da tempo un pour parler ragionando su una valutazione di circa 10 milioni considerando il contratto non lungo e in scadenza tra un anno e mezzo.

Il Napoli non può investire oggi per mille motivi. L’Hellas non ha avuto fin qui proposte ufficiali, vedremo se il il pour parler si tramuterà in una proposta (sempre per giugno). E molto dipenderà anche dalla cessione di Milik".