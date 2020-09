Sportitalia - Zerbin, l'azzurrino lunedì firma per la Pro Vercelli

Alessio Zerbin, attaccante del Napoli, è vicinissimo al trasferimento in Lega Pro. Secondo quanto riporta il sito del giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la Pro Vercelli avrebbe infatti praticamente chiuso l'acquisto del classe '99. L'ala arriverà in Piemonte in prestito, lunedì è prevista la firma e subito dopo si metterà a disposizione del tecnico Francesco Modesto che lo ha già allenato a Cesena.