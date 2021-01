Sportmediaset - Bernardeschi-Dzeko: possibile scambio tra Juve e Roma

Dopo la lite con Fonseca, il futuro di Edin Dzeko è sempre più lontano dalla Roma. Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, il bosniaco, potrebbe cambiare squadra e la Juventus, che lo aveva già cercato in estate, potrebbe essere quella giusta. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere quelli giusti per vedere Dzeko alla Juventus, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto una contropartita tecnica. Il nome è quello di Federico Bernardeschi: se arriverà il sì dell'esterno offensivo, la trattativa potrebbe andare in porto.