Sportmediaset - Bremer aspetta l'Inter: ma serve un'uscita importante

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro del difensore del Torino Gleison Bremer ha grande spazio in questi giorni sulle pagine di calciomercato e lo ha chiaramente anche negli speciali. Come quello sulle trattative tra entrate e uscite di casa Inter sulle colonne di Sportmediaset dove si spiega che il brasiliano - nonostante le tante proposte - avrebbe scelto di attendere l'affondo nerazzurro. Questo, però, potrà arrivare solo dopo un addio pesante in retroguardia: tra i candidati c'è adesso soprattutto Alessandro Bastoni, seguito con forza dal Tottenham e dal Manchester United.