Sportmediaset - Con la cessione di Petagna si chiude per Simeone: svolta nelle prossime 24 ore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza accelera per Andrea Petagna e mette sul piatto 14 milioni. Con la cessione del centravanti il Napoli potrà aumentare la propria offerta per Giacomo Raspadori del Sassuolo ma non solo: il club azzurro adesso cercherà di chiudere anche per Giovanni Simeone dell'Hellas Verona. Per l'arrivo dell'argentino all'ombra del Vesuvio possibile svolta nelle prossime 24 ore. A riportarlo è Sportmediaset.