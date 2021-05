Sportmediaset - Conceição atteso in Italia: quotazioni in rialzo per il Napoli

Tra tanti nomi, è spuntato anche quello di Sergio Conceição. E adesso, secondo Sportmediaset, sarebbe atteso in Italia per parlare anche col Napoli. Il portale lo considera addirittura il favorito per la panchina azzurra in questo momento: "Conceição aveva un accordo verbale con la dirigenza del Porto per rinnovare fino al 2023, ma nulla è mai stato messo nero su bianco.

L'ex Lazio, Inter e Parma ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in patria sembrano sicuri che sia pronto per una nuova avventura. Napoli, a questo punto, sembra la piazza più probabile: la trattativa con Spalletti ha subìto una brusca frenata e l'opzione Inzaghi non convince De Laurentiis".