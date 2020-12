Sportmediaset - Emerson il sogno per la fascia, ma spunta la concorrenza dell'Inter

Nelle ultime ore è emersa con forza la notizia dell’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, laterale italo-brasiliano in forza al Chelsea. Il Nazionale azzurro potrebbe rappresentare, secondo Sportmediaset, una valida alternativa a Faouzi Ghoulam e Mario Rui, il cui futuro è ancora un rebus. Per Emerson, però, c’è da fare i conti con la concorrenza dell’Inter, con Antonio Conte che da tempo chiede l’acquisto del calciatore.