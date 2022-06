Sportmediaset - Gentlemen's agreement tra ADL e Ramadani: Koulibaly verso la permanenza

Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, hanno un gentlemen's agreement per la permanenza del centrale.

Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, hanno un gentlemen's agreement per la permanenza del centrale. A riferirlo è Sportmediaset, secondo cui ci sono due strade per il futuro: un anno in scadenza e poi via a zero tra un anno o un prolungamento a ingaggio ribassato (ma non di molto). A meno che, chiaramente, non arrivi un'offerta da 35-40 milioni. In quel caso il Napoli lo cederebbe.