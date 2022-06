Sportmediaset - ADL vuole fortemente Bernardeschi: si 'accontenterebbe' di 3 mln a stagione

Così scrive il portale Sportmediaset sulle voci di un possibile appordo al Napoli del calciatore che si è svincolato dalla Juventus.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio de Laurentiis è uscito alla scoperto e ha ammesso che il Napoli è in trattativa con Federico Bernardeschi per il suo trasferimento sotto il Vesuvio. Così scrive il portale Sportmediaset sulle voci di un possibile appordo al Napoli del calciatore che si è svincolato dalla Juventus.

"Il presidente azzurro lo vuole fortemente, sia per questioni tecniche, sia per questioni economiche, che non sono mai da sottovalutare. L'esterno ormai ex Juve arriverebbe a parametro zero e si "accontenterebbe", si fa per dire, di uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione. Adesso bisogna capire come inserirlo in una rosa già ampia e in questo caso sarà decisiva l'opinione di Spalletti".