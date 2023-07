Sportmediaset - Incontro ADL-Ag. Osimhen: tra gli argomenti non solo il rinnovo: i dettagli

Oggi, secondo Sportmediaset, è andato in scena un primo incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'agente di Victor Osimhen.

Oggi, secondo Sportmediaset, è andato in scena un primo incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda: "A Dimaro, dunque, è andato in scena l'incontro per il futuro del capocannoniere dell'ultimo campionato, con Osimhen interessato non solo al proprio ingaggio, ma anche alla competitività della squadra. In poche parole il bomber e il suo agente avrebbero chiesto al patron anche come verranno sostituiti i compagni partiti e in partenza, per avere la certezza di continuare l'avventura in azzurro con l'obiettivo di vincere ancora. Una chiacchierata di circa un'ora e mezza per fare chiarezza sulla situazione, ma su cui il procuratore non ha fornito dettagli precisi lasciando il ritiro dopo aver assistito all'allenamento".