Sportmediaset - Koulibaly verso la permanenza: tra un anno l'addio a zero

TuttoNapoli.net

Lo scenario più probabile per il futuro di Kalidou Koulibaly, stando a quanto raccontato da Sportmediaset, è una permanenza a scadenza per poi andare via a parametro zero tra un anno. Questo perché - si legge - la pista Barcellona non si scalda, al pari della trattativa per il rinnovo, per il quale c'è distanza tra le parti.