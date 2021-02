Sportmediaset - Lobotka via a giugno: ha deluso e non sarà confermato

Stanislav Lobotka potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione. A scriverlo è Sportmediaset, secondo cui le brutte prestazioni di cui s'è reso protagonista in questa stagione avrebbero portato il club azzurro a prendere questa decisione: "Dopo il no al Torino di gennaio, il Napoli a giugno cercherà una squadra a Stanislav Lobotka, 26enne centrocampista slovacco in scadenza nel 2024 che ha deluso le aspettative", si legge sul portale.