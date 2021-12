Sportmediaset - Luperto torna di moda: tutto sulle idee italiane per la difesa

Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato in difesa del Napoli. Non solo i big, torna di moda il ritorno di Sebastiano Luperto che l'Empoli però sembra intenzionato a riscattare. C’è stato qualche contatto con Nicolò Casale del Verona, il cui procuratore è Mario Giuffredi (lo stesso di Politano, Mario Rui e Di Lorenzo), ma si seguono anche le piste che portano a Federico Gatti del Frosinone, valutato 7 milioni, e a Mattia Viti dell’Empoli. L’innesto del classe 2002 eviterebbe di occupare lo slot della categoria "Over 22" nella lista Serie A, così da avere ancora spazio per un terzino sinistro, un giocatore in grado di far respirare Mario Rui,