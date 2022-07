Sportmediaset - Mertens, l'Inter ci pensa: ingaggio alla portata di Suning

Dopo il mancato arrivo di Dybala, l'Inter è alla ricerca di una seconda punta, anche se prima dovrà liberarsi di Alexis Sanchez.

Dopo le parole di De Laurentiis che ne hanno sancito l'addio ufficiale a Dries Mertens, il belga è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo Sportmediaset, su Mertens non ci sarebbe solo la Lazio, con Sarri che vorrebbe riabbraciare il suo ex attaccante, ma sarebbe tornata di moda la pista Inter. Già due anni fa i nerazzurri si erano fatti avanti, ma Dries alla fine aveva deciso di restare in azzurro. Adesso la situazione potrebbe ripetersi. Dopo il mancato arrivo di Dybala, l'Inter è alla ricerca di una seconda punta, anche se prima dovrà liberarsi di Alexis Sanchez. Mertens corrisponderebbe al profilo giusto, perché è a parametro zero e perché si accontenterebbe di un ingaggio alla portata delle casse di Suning.