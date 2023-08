Sportmediaset - Milan, accordo Krunic-Fenerbahce: Koopmeiners nei radar rossoneri

GIOVANILI PRIMAVERA, ANDREA TEDESCO IL NUOVO TECNICO: ATTESA L'UFFICIALITÀ Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli. Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A INTER, DUBBI PER LA PORTA: PROPOSTO ANCHE L'EX AZZURRO SEPE In attesa di una chiusura con il Bayern Monaco per Yann Sommer, l'Inter non ha chiuso con i discorsi per la porta In attesa di una chiusura con il Bayern Monaco per Yann Sommer, l'Inter non ha chiuso con i discorsi per la porta