Sportmediaset - Napoli-Kim, filtra ottimismo: da limare ultimi dettagli sull'ingaggio

Il Napoli stringe i tempi per Kim Min-Jae del Fenerbahçe.

TuttoNapoli.net

Il Napoli stringe i tempi per Kim Min-Jae del Fenerbahçe. Secondo Sportmediaset per concludere l'operazione, infatti, mancherebbero da limare ancora alcuni dettagli legati all'ingaggio del giocatore. Per evitare la concorrenza di altri club interessati al sudcoreano, in questi giorni il Napoli ha spedito un suo uomo in Turchia. In casa Napoli in queste ore filtra grande ottimismo sulla fumata bianca. Soprattutto perché, archiviato il discorso col Fenerbahçe pagando la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, resterebbero solo da definire gli ultimi dettagli sullo stipendio del giocatore.