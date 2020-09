Sportmediaset - Occhio alla Juve: se salta Suarez pensa ancora a Milik

In attesa di sbloccare la situazione relativa a Luis Suarez, e alle tempistiche per ottenere il passaporto comunitario, la Juventus continua a monitorare altri nomi per rinforzare l'attacco: come riportato da "Sportmediaset", infatti, Dzeko e Milk restano 2 valide alternative al bomber uruguaiano del Barcellona. I centravanti di Roma e Napoli potrebbero essere ingaggiati dalla Juve qualora dovesse diventare impossibile puntare su Suarez. Morata, altro nome che piace a Pirlo, sarebbe invece più difficile da raggiungere.