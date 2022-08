Sportmediaset - Ronaldo e 100 mln: il Manchester United prova l'assalto a Osimhen

Così si legge sul portale: "Jorge Mendes offre di nuovo CR7 al Napoli con i Red Devils pronti a fare follie per il centravanti degli azzurri.

TuttoNapoli.net

Ronaldo e cento milioni: il Manchester United prova l'assalto a Osimhen. Così titola il portale Sportmediaset sul clamoroso affare che sta provando a imbastire Jorge Mendes, agente dell'asso portoghese.

Così si legge sul portale: "Jorge Mendes offre di nuovo CR7 al Napoli con i Red Devils pronti a fare follie per il centravanti degli azzurri. Tra le porte cui ha bussato Mendes c'è sicuramente anche quella del Napoli - il nostro Claudio Raimondi ne ha parlato settimane fa, ndr - senza però riuscire a trovare anche un piccolo spiraglio dal quale intravedere una possibile trattativa. Fatto sta che allo spiraglio ci avrebbe appunto pensato proprio lui, provando a convincere lo United a presentare un'offerta da un centinaio di milioni per Victor Osimhen, aggiungendo al pacchetto Cristiano Ronaldo (più che separato in casa) e sobbarcandosi anche la metà dell'attuale ingaggio del portoghese. Insomma: soldi, tanti, un giocatore importante (Ronaldo) e uno stipendio non esattamente sostenibile, ma almeno valutabile.