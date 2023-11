Telegraph - Chelsea vuole Osimhen a gennaio: pronti più di 100 mln di sterline (con Koulibaly mediatore)

Il Telegraph non ha dubbi: è Victor Osimhen il prossimo grande obiettivo di mercato del Chelsea

Il Telegraph non ha dubbi: è Victor Osimhen il prossimo grande obiettivo di mercato del Chelsea. Secondo il quotidiano inglese, il club londinese sarebbe pronto a sborsare oltre 100 milioni di sterline per portare l'attaccante nigeriano alla corte di Pochettino. La volontà sarebbe quella di lanciare un assalto a Osimhen già per il mercato di gennaio, ma le possibilità di riuscita sono molto basse.

Secondo quanto si legge, l'attaccante potrebbe diventare l'acquisto più costoso della storia della Premier League, superando il trasferimento record di Enzo Fernandez che lo stesso Chelsea aveva pagato 106,8 milioni.

Per il Telegraph il "legame dei Blues con Osimhen sono alimentati attraverso Kalidou Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l’Al-Hilal in Arabia Saudita ma ha amici nel club ed è vicino a Osimhen".