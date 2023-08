Telegraph - Enciso, solo un sondaggio dal Napoli: manca l'offerta, c'è un problema

Julio Enciso, talento del Brighton, è il nome nuovo per l'attacco del Napoli Secondo Telegraph Sport quello del Napoli è al momento un sondaggio

Julio Enciso, talento del Brighton, è il nome nuovo per l'attacco del Napoli Secondo Telegraph Sport quello del Napoli è al momento un sondaggio esplorativo "in attesa dell'eventuale offerta formale" ma l'affare sembra complicato per la concorrenza ma anche perché il giocatore "non ha fretta di lasciare il Brighton, dove i giovani possono crescere" e ha anche aggiunto che "il Brighton chiede commissioni significative per i propri talenti".