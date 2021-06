Telegraph - Everton, mossa shock: per la panchina si valuta l'ex Liverpool Benitez

L'Everton sta valutando una mossa shock per il club di Liverpool. Infatti, come riferisce il quotidiano ingleseThe Telegraph, Rafa Benitez, ex tecnico dei Reds, dovrebbe essere in cima alla lista dell'Everton per sostituire Ancelotti sulla panchina dei Toffees. Ci sono stati dei contatti tra l'allenatore ex Napoli, che vive proprio nel Merseyside, e il club inglese. Farhad Moshiri, proprietario dell'Everton, aveva avuto in precedenza una prima serie di colloqui con i rappresentanti dell'ex allenatore dei Wolves Nuno Espirito Santo. Inoltre vorrebbe anche incontrare David Moyes, ma l'ex Everton è sotto contratto con il West Ham e tale incontro senza il permesso dei londinesi non puà avvenire.