The Athletic - Milan e Napoli su Tanganga, ma c'è un altro club in pole: fitti contatti con gli Spurs

TuttoNapoli.net

Milan e Napoli sono interessati a Japhet Tanganga, difensore del Tottenham, 23 anni, considerato un ottimo prospetto. Secondo The Athletic, però, in pole position c'è il Bournemouth, che ha intensificato nelle ultime ore i contatti con gli Spurs per ottenere il cartellino del centrale classe '99.