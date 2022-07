The Guardian - Chelsea su Koulibaly: sul piatto 34mln di sterline al Napoli

Altre piste per il Chelsea portano a Jules Koundé del Siviglia, Gleison Bremer del Torino e Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.

Le partenze di Andreas Christensen e Antonio Rüdiger hanno lasciato un enorme buco nella difesa di Tuchel e l'allenatore del Chelsea vorrebbe ingaggiare almeno due difensori centrali. Il Chelsea - riporta il Guardian - è in trattativa per cercare un accordo per Kalidou Koulibaly. I blues hanno trovato un accordo con Nathan Aké del Manchester City che costerà almeno 40 milioni di sterline.

Kalidou Koulibaly è un altro obiettivo per la difesa e il club inglese è disposto ad offrire 34 milioni di sterline per strapparlo al Napoli. Altre piste per il Chelsea portano a Jules Koundé del Siviglia, Gleison Bremer del Torino e Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.