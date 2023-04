The Telegraph - Chelsea su Spalletti! Tentativo per l'allenatore del Napoli, i dettagli

Graham Potter non è più l'allenatore del Chelsea, che ha deciso di affidare la squadra a Bruno Saltor come tecnico ad interim

Graham Potter non è più l'allenatore del Chelsea, che ha deciso di affidare la squadra a Bruno Saltor come tecnico ad interim. Una scelta che potrebbe essere confermata fino al termine della stagione, per permettere alla società di individuare il nome giusto per ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima stagione. Un nome da scegliere dopo un "processo approfondito ed esaustivo", senza fretta, come sostiene The Telegraph che, oltre ai soliti noti (Nagelsmann, Pochettino, Glasner e Luis Enrique), fa anche il nome di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli capolista della Serie A.