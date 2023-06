The Telegraph - Inter, assalto Newcastle a Barella: pronti 58mln e ingaggio monstre

Importanti novità sul mercato dell'Inter in arrivo dall'Inghilterra.

Importanti novità sul mercato dell'Inter in arrivo dall'Inghilterra. Secondo il Telegraph il Newcastle, una delle 4 di Premier che parteciperà alla prossima Champions League, sta spingendo forte per arrivare a Nicolò Barella. I contatti, si legge, stanno andando in scena da giorni e i Magpies hanno messo l'ex Cagliari in cima alla lista degli acquisti per l'estate.

Le cifre e i dettagli

Il giornale britannico spiega che il Newcastle ha messo sul piatto 50 milioni di sterline, 58 al cambio in euro, per convincere l'Inter a cedere il suo cartellino. Per Barella sarebbe invece pronto un contratto da top player che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato dell'intera rosa. Il direttore sportivo Piero Ausilio, ricordiamo, si trova in queste ore proprio in Inghilterra.