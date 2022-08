Times - Il limbo di CR7: no del Chelsea dietro suggerimento di Rangnick

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Times Ralf Rangnick avrebbe sconsigliato il connazionale Thomas Tuchel dall'acquisto di Cristiano Ronaldo. La stella del Manchester United si trova ormai in un vero e proprio limbo: il fuoriclasse vuole lasciare Old Trafford con un anno d'anticipo per poter giocare ancora in Champions League, ma l'età e soprattutto l'ingaggio rendono il suo trasferimento complicato. L'eventualità Napoli è ancora in piedi, sebbene il tempo non sia in favore delle parti.