Tmw - 7 giorni alla chiusura del calciomercato: cosa manca al Napoli

Focus di Tuttomercatoweb sulle possibili operazioni del Napoli negli ultimi giorni di mercato. Manca una settimana esatta alla chiusura del calciomercato. Lo stop alle trattative è fissato per martedì 31 agosto e praticamente tutte le 20 squadre di Serie A devono ancora definire, in entrata ed in uscita, diverse operazioni.

In entrata - Al Napoli manca il guizzo dell'ultimo minuto. In un'estate nella quale gli azzurri si sono mossi pochissimo, la settimana finale diventa quella in cui mettere a disposizione di Spalletti una ciliegina sulla torta. Torna così d'attualità il nome di Sofyan Amrabat, molto gradito al club partenopeo già ai tempi del trasferimento alla Fiorentina e oggi in uscita dal club viola.

In uscita - Si è inceppato il ritorno di Kostas Manolas all'Olympiacos: il club greco non pare disposto ad arrivare ai 15 milioni di euro che a oggi rappresentano la richiesta della società di De Laurentiis. Vanno avanti i discorsi con l'Olympique Marsiglia per Adam Ounas, che però il Napoli vuole cedere soltanto in prestito oneroso con diritto di riscatto. Difficile, verrebbe da dire impossibile, una clamorosa separazione con Lorenzo Insigne in questa estate. Il contratto in scadenza a fine stagione, però, resta un tema da affrontare il prima possibile.