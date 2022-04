Tmw - Accostato al Napoli, Barak nei desideri di Paratici: forcing del Tottenham

Antonin Barak, autore di un'altra stagione strepitosa con la maglia dell'Hellas Verona, sembra ormai pronto per il salto di qualità definitivo.

Antonin Barak, autore di un'altra stagione strepitosa con la maglia dell'Hellas Verona, sembra ormai pronto per il salto di qualità definitivo, in una big europea. Sul centrocampista ceco accostato al Napoli, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, c'è il forte pressing del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Dopo aver pescato e tanto dalla Serie A (Gollini, Romero, Bentancur, Kulusevski, ndr), il direttore sportivo degli Spurs sembra pronto ad accelerare per portare anche Barak a Londra.