Tmw - Accostato al Napoli, Milenkovic rinnova con la Fiorentina: domani l'annuncio

Nella giornata di domani la Fiorentina e Nikola Milenkovic daranno l'annuncio del rinnovo del difensore serbo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di domani la Fiorentina e Nikola Milenkovic daranno l'annuncio del rinnovo del difensore serbo. Nel pomeriggio di oggi la società viola aveva indetto per domani una conferenza stampa "sospetta" del difensore, già da giorni in aria di prolungamento dopo i corteggiamenti di Juventus, Inter e Napoli. E secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb, l'occasione sarà quella buona per annunciare a stampa e tifosi il rinnovo del contratto del giocatore fino al 2027.