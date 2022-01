Tmw - Accostato al Napoli, Nandez verso il Torino: trattativa avviata per i granata

Il Torino si inserisce per Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che già in estate era entrato in rotta con la società per questioni di mercato: trattativa in corso con il club sardo, il presidente Cairo sembra intenzionato a fare il colpo a gennaio per premiare le ottime prestazioni della squadra di Juric, il quale non ha mai fatto mistero di aspettarsi di più sul mercato.