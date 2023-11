Tmw - Accostato al Napoli, Samardzic ha già un'intesa con la Juve

TuttoNapoli.net

Nei giorni scorsi alcuni emissari del Borussia Dortmund hanno visionato Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che in estate è stato a un passo dall'Inter. Il serbo - nato però in Germania - è considerato il perfetto profilo per occupare la zona che è stata di Jude Bellingham, passato al Real Madrid in estate per più di 100 milioni. Certamente il calibro non è lo stesso, ma i gialloneri intravedono nel calciatore una possibile plusvalenza anche per la valutazione non esagerata - intorno ai 20 milioni - che ne fa l'Udinese.

Il problema, semmai, è che Samardzic ha già un'intesa di massima con la Juventus, pronta a offrirgli un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Più o meno quanto avrebbe preso in caso di passaggio all'Inter, saltato per una questione legata a commissioni e rapporto fra il padre e Rafaela Pimenta, intermediaria nella trattativa. La Juve si è mossa in anticipo e lo ha bloccato, ovviamente dovrà trovare l'accordo con l'Udinese per avere il via libera e prenderlo già da gennaio.

Lo stesso Gino Pozzo, presidente dell'Udinese, ha spiegato ad agosto come Samardzic sia sul mercato e che possa andare via con un'offerta importante. "È superata, sono cose che succedono nel calcio. Il giocatore è rientrato, è un ragazzo serio, ha capito che le cose non sono andate nel verso giusto e si è rimesso al servizio dell’allenatore. Se dovesse arrivare una grande società e pagare al giocatore grandi cifre non avremmo la possibilità di negoziare. Non sappiamo cosa succederà, spero che si concluda così".