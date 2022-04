Tmw - Accostato al Napoli, Scamacca rinnova col Sassuolo fino al 2026: il punto sul futuro

Tutto fatto per il rinnovo di Gianluca Scamacca con il Sassuolo fino all'estate del 2026.

Tutto fatto per il rinnovo di Gianluca Scamacca con il Sassuolo fino all'estate del 2026. Una stagione in più per la punta scuola PSV Eindhoven (curiosità: gli olandesi dovranno incassare il 10% della futura cessione) con il club della famiglia Squinzi. Un'intesa raggiunta e che le parti a questo punto dovranno soltanto ratificare. Nazionale azzurro, a quota 13 reti in questa Serie A su 29 partite disputate (ma con solo il 58% totale dei minuti giocati), passerà dai 400mila euro ora guadagnati a Sassuolo a una cifra che si aggira intorno agli 800mila.

Il futuro è da scrivere

Il futuro è ancora da scrivere, sebbene l'Inter abbia in testa di consegnargli ben più che la maglia del vice Edin Dzeko. Il Milan è un'altra ipotesi ma ben più defilata rispetto ai nerazzurri. Anche il Napoli nella lista delle pretendenti qualora Osimhen dovesse essere ceduto in Inghilterra. Intanto il rinnovo col Sassuolo che era già nell'aria e per il quale ora è attesa la conferma ufficiale da parte dei neroverdi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com