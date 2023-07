Tmw - Accostato al Napoli, su Holm piomba anche un club di Premier League

Emil Holm, esterno classe 2000 di proprietà dello Spezia, è stato messo nel mirino da molti club durante la scorsa stagione

© foto di DANIELE MASCOLO

Emil Holm, esterno classe 2000 di proprietà dello Spezia, è stato messo nel mirino da molti club durante la scorsa stagione e secondo quanto raccolto da TMW il calciatore norvegese interesserebbe a molte squadre, tra le quali soprattutto Juventus e Atalanta, anche se nessuna di queste ha presentato un'offerta ufficiale o ha fatto passi avanti concreti per il terzino destro. La novità è adesso relativa al Brighton, che ha avviato dei contatti esplorativi con lo Spezia negli ultimi giorni e sarebbe uno dei club interessati e che monitora la situazione.

Sempre titolare, poi l'infortunio.

Holm nel corso della stagione ha disputato 20 partite in Serie A, partendo come titolare 17 volte e riuscendo a siglare un assist e un gol. Nella prima parte del campionato è stato sicuramente uno dei protagonisti con la maglia dello Spezia, che fino al suo infortunio non sembrava essere indirizzata verso la retrocessione, ma poi la pubalgia, e un ulteriore problema all'inguine, gli hanno impedito di tornare in campo. L'ultima sua apparizione dal primo minuto è infatti datata 27 gennaio 2023 nella gara contro il Bologna, poi la panchina con il Napoli e l'ultima gara giocata, contro l'Empoli l'11 febbraio, per 26 minuti.

La Juventus.

Nelle scorse settimane la Juventus ha mosso passi concreti, incontrando lo Spezia per portare avanti i discorsi relativi allo svedese, il preferito dai bianconeri per rinforzare ulteriormente la fascia destra dopo l'arrivo di Weah e nel summit con Eduardo Macia si è discusso anche del possibile inserimento nell'operazione di qualche giovane della Next Gen.