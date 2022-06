Tmw - Accostato al Napoli, Thorsby piace molto a due club tedeschi

Sono diverse le operazioni che i blucerchiati stanno conducendo specialmente in uscita con l'obiettivo primario quello di sfoltire una rosa ampia.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato della Sampdoria in fermento. Sono diverse le operazioni che i blucerchiati stanno conducendo specialmente in uscita con l'obiettivo primario quello di sfoltire una rosa ampia. Fra gli elementi richiesti c'è Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese, accostato anche al Napoli, piace molto in Germania con Union Berlino e Hoffenheim interessante. A riportarlo è Tuttomercatoweb.