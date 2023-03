Tmw - ADL sa che può perdere Osimhen e Kim: l'indizio sulla possibile cessione

Il Napoli guarda al futuro e, come accaduto già la scorsa estate, prova ad anticipare i tempi e a provare a definire i contorni di alcune trattative

Il Napoli guarda al futuro e, come accaduto già la scorsa estate, prova ad anticipare i tempi e a provare a definire i contorni di alcune trattative e stringere per alcuni obiettivi prima del tempo. Con il futuro di Victor Osimhen ancora da scrivere, con Bayern Monaco e Manchester United pronte a coprire il club di De Laurentiis d'oro pur di averlo in estate, la società azzurra e i suoi uomini mercato si stanno muovendo da tempo per trovare il possibile sostituto. E lo stesso vale anche per uno degli altri grandi protagonisti della stagione dei campani come Kim Min-jae, sul quale i Red Devils sono da tempo a caccia.