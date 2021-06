Tmw - Al Napoli piace Castrovilli: se la Fiorentina apre alla cessione gli azzurri ci sono

Pazienza per le Seychelles, vacanza sfumata o rimandata all’ultimo per Gaetano Castrovilli. Si spera sfumata, perché vorrebbe dire che il centrocampista della Fiorentina, chiamato in Nazionale per sostituire l’infortunato Pellegrini, sarà “costretto” a proseguire l’avventura a Euro 2020 il più a lungo possibile. E con lui l’Italia. Se ne farebbe una ragione, immaginiamo.

Sull’iniziale esclusione decisa da Mancini ha pesato una stagione non proprio entusiasmante: della Fiorentina, ma nello specifico anche del centrocampista pugliese classe ’97. La stessa che ha raffreddato il mercato attorno al suo nome, dopo che solo un anno fa mezza Serie A sembrava letteralmente bussare alla porta di Commisso per strapparlo ai viola. 37 presenze, cinque gol, tre assist: se il calciomercato è come la Borsa, non è il momento migliore per cedere l’ex Bari, legato ai gigliati da un contratto fino al 2024.

È il momento di acquistarlo, viceversa, e per questo i numeri di cui sopra non spengono del tutto gli interessamenti: ci pensa il Napoli se la Fiorentina darà qualche spiraglio, è un nome che può fare anche al caso di altre big come Juventus, Roma, Milan o Atalanta, specie in caso di ulteriori movimenti a centrocampo. In buona sostanza, se una chiamata last minute è arrivata per Euro 2020, non è detto che lo stesso non possa accadere anche sul mercato. Certo, un buon Europeo aiuterebbe. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

