Tmw - Almeno 4 acquisti per il Napoli: due sono già stati individuati

Il Napoli acquisterà nell'ordine almeno un centrale di difesa, un terzino e due centrocampisti. Scrive così Raimondo De Magistris in un editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Ha già ufficialmente venduto Elmas al Lipsia e perderà Zielinski a parametro zero a fine stagione.

Due calciatori sono già stati individuati (Pasquale Mazzocchi e Lazar Samardzic), l'obiettivo è chiudere entrambe le trattative nel più breve tempo possibile. Sugli altri acquisti c'è ancora da lavorare, con la consapevolezza che l'erede di Kim, questa volta, non può essere sbagliato. E un sostituto di Anguissa deve arrivare prima della Supercoppa in Arabia”.