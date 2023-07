Tmw - Altro che Osimhen, il PSG va forte su Hojlund: rischio asta col Man United

L'Atalanta vuole circa 90 milioni per il suo attaccante, al netto che ne potrebbe accettare qualcuno in meno senza bonus.

Il Paris Saint Germain si è inserito fortemente per Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta e della Nazionale danese. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata importante dei francesi che attualmente rischiano di superare anche il Manchester United nella corsa. Questo perché Messi è andato via, Neymar potrebbe farlo e Mbappé è con un piede e mezzo fuori dalla porta. Un centravanti serve anche se dovesse rimanere il transalpino e le difficoltà per arrivare a Kolo Muani e agli altri profili (più una UEFA che non è contenta delle spese pazze degli ultimi anni) inducono il PSG a puntare proprio su Hojlund: forte, giovane, rivendibile anche a cifre altissime qualora confermasse i margini di miglioramento.

La posizione dell'Atalanta

È uguale a quella di dieci giorni fa, cioè vuole circa 90 milioni per il suo attaccante, al netto che ne potrebbe accettare qualcuno in meno senza bonus. É anche vero che in questo momento i nerazzurri sono comodi: non hanno bisogno di cedere per forza, nonostante l'arrivo di El Bilal Touré, e vogliono monetizzare al meglio: una stagione in Europa League potrebbe far salire ulteriormente il prezzo.

Hojlund preferirebbe lo United

C'è da dire che in questo momento il danese ha già parlato con Ten Hag e la Premier League è un campionato che gli interessa maggiormente rispetto alla Ligue 1. L'accordo ci sarebbe già intorno ai 5 milioni di ingaggi (moltiplicando per 8 i 600 mila che prende ora), ma sarebbe difficile comunque dire di no al Paris Saint Germain. In ogni caso si aspettano scintille: nei giorni scorsi lo United ha pensato che Hojlund potesse non essere la prima scelta e quindi questo nicchiare ha permesso l'inserimento al PSG.