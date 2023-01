Tmw - Ambrosino, fatta per il prestito al Cittadella

Un rinforzo in attacco per Il Cittadella. Dal Napoli arriva Giuseppe Ambrosino in prestito fino a giugno

Un rinforzo in attacco per Il Cittadella. Dal Napoli arriva Giuseppe Ambrosino in prestito fino a giugno. Pochi minuti fa l’interruzione del prestito con il Como. E nel pomeriggio inizierà la nuova avventura. Gorini corride, Ambrosino al Cittadella, lo riporta Tuttomercatoweb.