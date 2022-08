Tmw - Ambrosino lascia il Napoli in prestito: in pole un club di B

l club partenopeo in queste ore sta infatti perfezionando la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante classe 2003 e in pole c'è il Como.

© foto di www.imagephotoagency.it

Avventura in Serie B per il giovane centravanti del Napoli Giuseppe Ambrosino. Il club partenopeo in queste ore sta infatti perfezionando la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante classe 2003 al Como. A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb.com.