Tmw - Amrabat lascia la Fiorentina e va al Man United: fissate le visite mediche

© foto di www.imagephotoagency.it

In concomitanza con l'accesso alla fase a gironi di Conference League, la Fiorentina chiude anche la telenovela estiva legata a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino infatti sarà un nuovo giocatore del Manchester United, ovvero la squadra che fin da inizio estate sembrava più convinta di prenderlo.

I dettagli dell'operazione, soprattutto quelli economici, sono in via di definizione in questi minuti ma la trattativa oramai si è sbloccata. Tanto che sono state fissate per la giornata di domani le visite mediche del giocatore coi Red Devils. A riferirlo è TMW.