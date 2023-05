Tmw - Anche il Manchester United piomba su Giuntoli: pronta l'offerta, Juve avanti

Il Manchester United, nelle scorse ore, ha fatto un sondaggio per capire la situazione contrattuale di Cristiano Giuntoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United, nelle scorse ore, ha fatto un sondaggio per capire la situazione contrattuale di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli fresco di Scudetto. Il dirigente ha ancora un anno di contratto con gli azzurri e la Juventus appare la favorita per, eventualmente, un cambio di casacca, ma la prospettiva di salutare l'Italia per la Premier League potrebbe anche intrigare Giuntoli, anche perché ci sarebbe un budget di alto livello dopo la possibile e probabile qualificazione in Champions League. A riferirlo è la redazione di TMW.