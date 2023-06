Tmw - Anche il Napoli su Frattesi: è considerato il sostituto ideale di Zielinski

L'ultima di Davide Frattesi col Sassuolo si è tenuta alla fine della scorsa settimana contro la Fiorentina?

L'ultima di Davide Frattesi col Sassuolo si è tenuta alla fine della scorsa settimana contro la Fiorentina? Il centrocampista del Sassuolo è pronto al grande salto ed è di fatto uno dei giocatori più ambiti sul panorama italiano e internazionale. La Juventus lo ha messo nel mirino da tempo, a prescindere da quale sarà l'allenatore: conscia che Adrien Rabiot dirà addio, la Vecchia Signora vorrebbe un nucleo italiano da cui ripartire con Frattesi primo nome. Piace tanto anche a Maurizio Sarri e alla dirigenza del Napoli che lo considera l'ideale sostituto in caso di addio a Piotr Zielinski.

C'è tutta la Serie A e mezza Premier League

In Premier League è ambito da molte e la dirigenza del Sassuolo ha fatto capire che avrebbe in mano una proposta da 40 milioni di euro. C'è il Brighton di Roberto De Zerbi? O arriva da un altro club? Intanto anche l'Inter, come svelato da Giuseppe Marotta, segue il giocatore, e lo stesso dicasi per la sua ex squadra, la Roma, che ha il 30% sulla futura rivendita. Resta solo da capire la destinazione ma la certezza è che Frattesi sta per svuotare l'armadietto a Sassuolo. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.