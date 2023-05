Tmw - Anche il Napoli su Frattesi: richiesta altissima del Sassuolo

La Juve resta in pole per il centrocampista del Sassuolo

La Juventus è impegnata su più fronti in questi giorni e nel frattempo provare anche ad anticipare qualche colpo di mercato, cosa certamente non semplice con tutti questi punti interrogativi ad accompagnarla. Un nome, però, è già stato individuato e pare aver trovato anche il gradimento totale da parte del giocatore: Davide Frattesi del Sassuolo.

Le richieste neroverdi

Il Sassuolo, che sul tavolo ha anche le manifestazioni di interesse del Napoli ma soprattutto della Lazio di Maurizio Sarri, partirà da una base d'asta di 40 milioni di euro. E' una cifra in 'prima richiesta', chiaramente trattabile ma che definisce la volontà degli emiliani di fissare un prezzo non certo basso. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club della famiglia Squinzi avrebbe individuato due potenziali contropartite nella rosa della Juventus: la prima porta a Samuel Iling jr, esterno inglese tra i migliori affari della Next Gen e che si sta imponendo a gran voce in prima squadra. Iling dovrà trattare presto il nuovo contratto con la Juventus ma sarebbe certamente un giocatore gradito anche al Sassuolo (che potrebbe far partire un giocatore importante nel ruolo, da Laurienté a Berardi). Non solo: è confermato anche l'interesse per Enzo Barrenechea, volante argentino che il club allenato da Alessio Dionisi vedrebbe come innesto perfetto per la propria rosa.