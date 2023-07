Tmw - Anche il Napoli su Sutalo, ma la Dinamo Zagabria non ha fretta di cederlo: il punto

Definita la cessione di Igor al Brighton, la Fiorentina è ora sul mercato alla ricerca del sostituto del centrale brasiliano

Definita la cessione di Igor al Brighton, la Fiorentina è ora sul mercato alla ricerca del sostituto del centrale brasiliano e ha individuato in Josip Sutalo - centrale classe 2000 - un calciatore su cui puntare in vista della prossima stagione. Nato e cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria, Sutalo già da un anno è nel giro della nazionale maggiore croata e ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La Fiorentina ha già presentato un'offerta da circa 10 milioni di euro: rifiutata. Ma la Dinamo oggi al netto delle cifre non ha fretta di vendere il pilastro del suo reparto arretrato perché il cammino in Champions della squadra di Zagabria è già nel vivo con la vittoria di ieri per 4-0 contro l'Astana. La Dinamo vuole qualificarsi alla fase a gironi e non ha fretta di vendere un calciatore che piace anche al Napoli e, soprattutto, al Lipsia.

Al momento, infatti, proprio il club della Red Bull è il primo indiziato a mettere le mani su Sutalo dovesse nei prossimi giorni concretizzarsi la cessione di Gvardiol al Manchester City. Una trattativa ben avviata ma ancora non definita. Mentre per Sutalo c'è da aspettare: oggi la Dinamo ha la priorità di andare avanti nei preliminari di Champions League. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.