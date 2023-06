Tmw - Anche la Lazio cerca un nuovo ds: Lotito punta un obiettivo azzurro

Igli Tare ha dato ufficialmente il suo addio alla Lazio e alla scrivania mercato biancoceleste.

Igli Tare ha dato ufficialmente il suo addio alla Lazio e alla scrivania mercato biancoceleste. Così si apre la corsa alla successione e da tempo il nome che ha in mente Claudio Lotito è quello di Angelo Fabiani, già in passato uomo mercato della Salernitana. Fabiani è dirigente che però ha sempre operato e lavorato ben lontano dalle telecamere, per questo non è da scartare l'ipotesi dell'inserimento di una nuova figura che sappia lavorare in pieno accordo con Fabiani, Lotito e con le indicazioni di Maurizio Sarri.

Tra i nomi emersi negli ultimi giorni c'è quello di Pietro Accardi, ora all'Empoli e sempre nome caldo per il dopo Cristiano Giuntoli per il Napoli (con Ciro Polito, ds del Bari). In caso di mancato accordo con un profilo che possa rispecchiare le esigenze della Lazio, ecco che Lotito potrebbe così chiedere a Fabiani (cosa ancora non avvenuta) di prendere in prima persona le redini del mercato.