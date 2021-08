Tmw - Anguissa è il prescelto per il centrocampo: contatti in corso col Fulham

Spunta un nome nuovo per il Napoli. Gli azzurri sono pronti a sfidare la Roma per Zambo Anguissa, centrocampista di proprietà del Fulham. Contatti in corso per il possibile prestito, è lui il prescelto del club partenopeo per il centrocampo. Scrive così su Twitter il giornalista di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini.

Napoli, tutto su Anguissa. È lui il prescelto per il centrocampo — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 29, 2021