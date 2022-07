Tmw - Assalto a Koulibaly, il difensore del Napoli ha già detto sì al Chelsea

Prosegue il pressing del Chelsea per arrivare a Kalidou Koulibaly.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue il pressing del Chelsea per arrivare a Kalidou Koulibaly, leader del Napoli che i londinesi hanno individuato come rinforzo ideale per la propria retroguardia. TuttoMercatoWeb ha raccolto ulteriori conferme rispetto alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore: il difensore senegalese ha già fatto arrivare la sua risposta positiva alla proposta degli inglesi, Koulibaly ha detto sì al Chelsea.