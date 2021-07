Tmw - Atalanta, fatta per Pezzella dal Parma: domani le visite mediche

L’Atalanta ha messo a segno un colpo in entrata. Come raccolto da Tuttomercatoweb, il club orobico ha chiuso per il difensore Giuseppe Pezzella dal Parma. Il calciatore arriverà in prestito che si tramuterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni: se la Dea si qualifica per la prossima Champions League e se il giocatore gioca la metà delle partite. Domani il calciatore classe 1997 farà le visite mediche e poi firmerà per i nerazzurri, dove andrà a colmare il vuoto lasciato da Cristian Romero, sempre più corteggiato dalla Premier League.